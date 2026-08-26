«Più mezzi per le dogane»

Il sindacato sottolinea che l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), pur contribuendo ampiamente alle entrate della Confederazione, continua a essere interessato dai programmi di risparmio. Garanto denuncia una formazione ridotta in materia di sicurezza, infrastrutture fatiscenti e attrezzature obsolete.

Tra gli esempi citati figurano alcuni mitragliatori MP5 che avrebbero quasi 50 anni e le pistole P30, per le quali, secondo il sindacato, non esiste più alcuna garanzia. Garanto chiede quindi organici adeguati alle mansioni, una formazione rafforzata sulla sicurezza, attrezzature moderne e infrastrutture idonee. «I doganieri non chiedono privilegi», conclude la nota, ma i mezzi per lavorare «e tornare a casa in sicurezza».