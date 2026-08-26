Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»

Le urla nella notte e l'intervento della polizia

I fatti risalgono alla notte tra l'11 e il 12 agosto. Alcuni vicini avrebbero sentito provenire dalla villa dei Moretti grida e rumori riconducibili a un violento litigio. La situazione avrebbe spinto qualcuno a contattare i soccorsi.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti di polizia, seguiti da un'ambulanza. Jessica Moretti, che al momento dell'arrivo dei soccorritori sarebbe stata cosciente, è stata trasportata in ospedale. Jacques Moretti, invece, sarebbe stato fermato e successivamente incarcerato nell'ambito di un'inchiesta per violenza domestica.