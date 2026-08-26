Allerta istantanea in caso di crisi: ecco il piano da 16 milioni
Il Consiglio federale punta su una nuova tecnologia per informare rapidamente i cittadini tramite messaggi diretti sui cellulari.
Il Consiglio federale punta su una nuova tecnologia per informare rapidamente i cittadini tramite messaggi diretti sui cellulari.
BERNA - Sono necessari quasi 16 milioni di franchi per poter allertare la popolazione svizzera sui suoi telefoni cellulari. Il Consiglio federale ha trasmesso oggi al Parlamento una richiesta di credito d'impegno in tal senso. In questo modo intende accelerare il progetto.
In caso di allarme o allerta urgente, con la tecnologia denominata "cell broadcast" è possibile inviare brevi messaggi di testo ai telefonini presenti nell'area interessata. Tale sistema integra e rafforza il dispositivo esistente che prevede l'utilizzo di sirene, comunicati radiofonici soggetti all'obbligo di diffusione nonché il sito web e l'app di Alertswiss, attivi dal 2018.
L'importo richiesto alle Camere federali è destinato a finanziare lo sviluppo del sistema e la realizzazione dell'infrastruttura presso gli operatori telefonici.
Il Consiglio federale accelera così il processo richiedendo questo credito d'impegno di 15,8 milioni di franchi in un'aggiunta al preventivo 2026. I costi complessivi per l'allestimento e la gestione negli anni dal 2027 al 2035 ammontano a 67,7 milioni. Di queste spese, 51,9 milioni non richiedono alcun credito d'impegno, viene ancora precisato.
Inizialmente si prevedeva di sollecitare il credito per il "cell broadcast" insieme ad altre misure di ammodernamento dei sistemi di informazione, allerta e allarme della popolazione con un messaggio da presentare entro la fine del 2026. Dopo che, durante la procedura di consultazione relativa alla strategia multicanale, i Cantoni, numerosi altri partecipanti e il Parlamento si sono espressi a favore di un'introduzione di tale tecnologia il più rapidamente possibile, il Consiglio federale ha voluto anticipare questo progetto, si legge ancora nel comunicato.