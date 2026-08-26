Allerta istantanea in caso di crisi: ecco il piano da 16 milioni

Inizialmente si prevedeva di sollecitare il credito per il "cell broadcast" insieme ad altre misure di ammodernamento dei sistemi di informazione, allerta e allarme della popolazione con un messaggio da presentare entro la fine del 2026. Dopo che, durante la procedura di consultazione relativa alla strategia multicanale, i Cantoni, numerosi altri partecipanti e il Parlamento si sono espressi a favore di un'introduzione di tale tecnologia il più rapidamente possibile, il Consiglio federale ha voluto anticipare questo progetto, si legge ancora nel comunicato.