Thusis ricorda le vittime dell'incendio
La comunità si stringe in un momento di raccoglimento ecumenico dopo la tragedia del rogo.
La comunità si stringe in un momento di raccoglimento ecumenico dopo la tragedia del rogo.
THUSIS - Stasera nella chiesa cattolica di Thusis (GR) si terrà una commemorazione ecumenica per ricordare le quattro vittime decedute lo scorso venerdì in un incendio. Il momento di raccoglimento è indirizzato anche ai familiari e alle altre persone colpite.
«La catastrofe del 21 agosto a Thusis ha colpito in modo profondo diverse persone. Ha lasciato dietro di sé parenti, amici e un'intera comunità in lutto». Sono le parole apparse su un annuncio congiunto firmato dal Comune di Thusis, la parrocchia cattolica di Thusis e quella evangelica di Thusis-Masein.
La celebrazione sarà un momento per stare assieme e ricordare le quattro vittime decedute nell'incendio divampato in un edificio nella notte fra giovedì e venerdì scorso. «In questo momento difficile vogliamo essere uniti come comunità e dare un segnale di solidarietà», continua la nota.
L'identificazione dei corpi è tuttora in corso, ha dichiarato stamattina un portavoce della Polizia cantonale dei Grigioni a Keystone-ATS. Pure le indagini sulle cause che hanno scatenato il rogo perdurano.