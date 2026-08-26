Thusis ricorda le vittime dell'incendio

La celebrazione sarà un momento per stare assieme e ricordare le quattro vittime decedute nell'incendio divampato in un edificio nella notte fra giovedì e venerdì scorso. «In questo momento difficile vogliamo essere uniti come comunità e dare un segnale di solidarietà», continua la nota.

L'identificazione dei corpi è tuttora in corso, ha dichiarato stamattina un portavoce della Polizia cantonale dei Grigioni a Keystone-ATS. Pure le indagini sulle cause che hanno scatenato il rogo perdurano.