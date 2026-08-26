Dal 2028 più aiuti: nuove prestazioni per anziani e disabili parzialmente istituzionalizzati

La quota dell'importo forfettario aumenterà proporzionalmente in funzione del periodo trascorso a casa, con ulteriori soglie di 90, 120, 150 e 180 giorni. Le richieste di prestazioni andranno presentate al competente servizio PC e il rimborso sarà effettuato mensilmente insieme al versamento delle prestazioni complementari.

La base legale per la novità annunciata oggi consiste nella revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), approvate dal Parlamento nel giugno dello scorso anno. Lo scopo è consentire agli anziani e ai disabili di vivere il più a lungo possibile in modo autonomo e favorire la loro permanenza al proprio domicilio.