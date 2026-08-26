Anche la carta d'identità diventa biometrica

Come il passaporto biometrico svizzero, anche la nuova carta d'identità biometrica sarà dotata di un microchip contenente un'immagine del viso e due impronte digitali. La loro lettura sarà possibile solo quando la carta verrà esibita fisicamente, mentre sarà impossibile accedere a tali dati a distanza. La tassa d'emissione rimane invariata.