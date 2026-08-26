Anche la carta d'identità diventa biometrica
Sarà disponibile dal prossimo 2 novembre: il documento includerà un microchip con dati biometrici, mantenendo invariate le modalità di richiesta e la tassa d'emissione.
Sarà disponibile dal prossimo 2 novembre: il documento includerà un microchip con dati biometrici, mantenendo invariate le modalità di richiesta e la tassa d'emissione.
BERNA - La carta d'identità biometrica sarà disponibile dal prossimo 2 novembre. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale approvando la relativa ordinanza, che entrerà in vigore il giorno prima.
Come il passaporto biometrico svizzero, anche la nuova carta d'identità biometrica sarà dotata di un microchip contenente un'immagine del viso e due impronte digitali. La loro lettura sarà possibile solo quando la carta verrà esibita fisicamente, mentre sarà impossibile accedere a tali dati a distanza. La tassa d'emissione rimane invariata.
In futuro sarà comunque ancora possibile ottenere una carta d'identità non biometrica, che varrà però unicamente come documento d'identità in Svizzera. Per viaggiare all'interno dell'UE sarà invece necessario disporre della versione biometrica.
Da notare che le carte d'identità rilasciate prima del 2 novembre potranno continuare ad essere utilizzate per viaggiare nell'UE fino alla loro scadenza (al massimo 10 anni per adulti).
La carta biometrica potrà essere rilasciata esclusivamente presso gli uffici cantonali competenti per il rilascio di documenti d'identità e passaporti e presso le rappresentanze svizzere all'estero. Nei cantoni in cui i comuni sono autorizzati a rilasciare carte d'identità non biometriche, sarà ancora possibile presentare una richiesta.
Il governo ha anche approfittato della modifica d'ordinanza per aggiornare alcuni termini. L'attuale espressione "passaporto provvisorio" viene ad esempio sostituita con "passaporto di emergenza", in linea con la terminologia internazionale.