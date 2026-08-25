Bollino rosso, ma la licenza è stata ottenuta

Nuova organizzazione: ringraziamenti e benvenuti

L’assemblea è stata l’occasione per ringraziare i collaboratori che nei prossimi mesi lasceranno la società. Il CdA ha espresso riconoscenza nei confronti del CEO uscente, Andreas Fischer, che è stato tributato con un applauso della sala. Dal canto suo, il CFO Gianni Gnesa, dopo aver presentato i conti, ha ringraziato il suo team e salutato i presenti. A riprendere gradualmente la sua funzione sarà, come comunicato in giugno, Kevin Brenna, che negli ultimi anni ha beneficiato delle competenze e della guida di Gnesa. Il Presidente ha ringraziato l’attuale CFO per aver traghettato abilmente la società in un momento particolarmente difficile. Non da ultimo, gli azionisti sono stati informati che Francesco Parisi, CMO, lascerà il Club nel corso dei prossimi mesi per dedicarsi a una nuova sfida professionale e imprenditoriale. Sotto la sua direzione, il dipartimento è riuscito a incrementare i ricavi da sponsor. Nelle prossime settimane il Club avvierà la ricerca di un sostituto.