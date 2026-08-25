Yann Sommer investe in uno storico club portoghese
L’ex portiere della nazionale svizzera si è associato a tre campioni del mondo per acquisire il 90% del capitale azionario del FC Estrela da Amadora.
L’ex portiere della nazionale svizzera si è associato a tre campioni del mondo per acquisire il 90% del capitale azionario del FC Estrela da Amadora.
LISBONA - L’ex internazionale svizzero Yann Sommer investe nel FC Estrela da Amadora, storico club del campionato portoghese. Nell’operazione è affiancato da due suoi ex compagni al Bayern Monaco: il tedesco Thomas Müller e il francese Lucas Hernandez. I tre hanno giocato insieme nel 2023, quando Sommer difendeva la porta del Bayern. Del progetto fa parte anche un quarto calciatore, il tedesco Mats Hummels.
Situato nella periferia di Lisbona
Sommer, Hernandez, Müller e Hummels hanno acquisito il 90% del capitale azionario del club insieme a un consorzio internazionale guidato da due società di investimento, ADvantage e LEAD.
Il nuovo presidente di questo popolare club della periferia di Lisbona sarà Johannes Mösmang, che in passato aveva ricoperto il ruolo di "player manager" al Bayern Monaco.
Nella scorsa stagione, l’Estrela da Amadora ha chiuso il campionato al 15esimo posto. Il club ha alle spalle una storia movimentata, segnata da fallimenti, rifondazioni e spettacolari cambi di proprietà.