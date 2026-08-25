Yann Sommer investe in uno storico club portoghese

LISBONA - L’ex internazionale svizzero Yann Sommer investe nel FC Estrela da Amadora, storico club del campionato portoghese. Nell’operazione è affiancato da due suoi ex compagni al Bayern Monaco: il tedesco Thomas Müller e il francese Lucas Hernandez. I tre hanno giocato insieme nel 2023, quando Sommer difendeva la porta del Bayern. Del progetto fa parte anche un quarto calciatore, il tedesco Mats Hummels.