Brignone annuncia una nuova operazione
L'italiana: «Sugli sci ho ancora dolore»
L'italiana: «Sugli sci ho ancora dolore»
MILANO - A un paio di mesi dall'inizio della stagione, Federica Brignone ha annunciato sui social che dovrà sottoporsi a una nuova operazione. «La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo a fare alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente. L'obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest'ultima decisione verrà presa direttamente durante l'operazione di questo pomeriggio. Per ora è tutto. Vi terrò aggiornati».
L'italiana si era gravemente infortunata nell'aprile 2025 durante i Campionati italiani, riportando una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone. Contro ogni pronostico, era poi riuscita a presentarsi al via delle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina, dove aveva conquistato due incredibili ori, in super G e gigante.