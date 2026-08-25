Brignone annuncia una nuova operazione

MILANO - A un paio di mesi dall'inizio della stagione, Federica Brignone ha annunciato sui social che dovrà sottoporsi a una nuova operazione. «La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo a fare alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente. L'obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest'ultima decisione verrà presa direttamente durante l'operazione di questo pomeriggio. Per ora è tutto. Vi terrò aggiornati».