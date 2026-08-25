«Ogni infortunio fa storia a sé - ha detto Federer, che in questi giorni si trova proprio a New York per uno show fra leggende del tennis -. Alcuni sono sfortunati, altri capitano perché magari hai spinto un po' troppo oltre o per l'accumulo di tanti fattori. Non conosco la gravità o la dinamica esatta dei loro problemi, ma chiaramente il momento peggiore per infortunarsi è subito prima del Roland Garros, perché poi rischi di saltare Parigi e Wimbledon, dato che sono consecutivi, e diventa una rincorsa affannosa per l'US Open, come abbiamo visto con Carlos. Io ho sempre cercato di programmare un buon calendario inserendo pause adeguate, anche se è più facile a dirsi che a farsi».

I Masters 1000 su due settimane potrebbero essere una delle cause. «Personalmente ho corso i miei rischi, inserendo più tornei di quanti avrei dovuto, ma sono sempre riuscito a portarli a termine. Credo sia fondamentale stabilire le priorità: per alcuni può essere la tournée americana, per gli australiani lo Slam di casa. Ognuno ha periodi diversi dell'anno in cui vuole raggiungere il picco di forma, anche perché è impossibile essere al top venti volte l'anno. I tifosi non dovrebbero dimenticarlo: è dura essere al massimo in ogni singolo match. Ora, con i Masters 1000 spalmati su due settimane, c'è una nuova dinamica a cui i giocatori, insieme ai preparatori e agli allenatori, si stanno adattando fisicamente e mentalmente».