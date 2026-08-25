Niente polemiche, ma un dolce saluto

“Quando sono arrivato per la prima volta a New York da un piccolo villaggio di campagna, tutto sembrava troppo grande - ha postato Stan - La città. Il rumore. L'energia. La folla. Le luci. Ma anno dopo anno New York è lentamente diventato uno dei miei posti preferiti al mondo”.

“Questa città mi ha sfidato. Mi ha spinto. Ha tirato fuori qualcosa da me. Qui ho vissuto alcune delle emozioni più forti della mia carriera”, ha continuato, spiegando come “Vincere nella città che non dorme mai sarà per sempre uno dei momenti più importanti della mia vita”.