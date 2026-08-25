Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini
Tra gli aggressori c'era anche un minorenne. Il pestaggio è avvenuto a fine luglio a Sainte-Croix, l'anziano è deceduto domenica in ospedale.
Tra gli aggressori c'era anche un minorenne. Il pestaggio è avvenuto a fine luglio a Sainte-Croix, l'anziano è deceduto domenica in ospedale.
SAINTE-CROIX - È morto domenica, ma la notizia è stata diffusa solo oggi, l'uomo di 72 anni rimasto gravemente ferito nell'aggressione avvenuta a Sainte-Croix nella notte di mercoledì 29 luglio. Alla luce del decesso, il procedimento penale prosegue ora per assassinio.
L'aggressione era avvenuta poco dopo mezzanotte in pieno centro, quando al Comando di polizia era arrivata la segnalazione della presenza di un uomo privo di sensi davanti a un locale pubblico, dopo una lite con diversi giovani.
Secondo i primi elementi emersi dall'indagine, il 72enne sarebbe stato colpito prima di cadere violentemente a terra e perdere conoscenza. I soccorritori, intervenuti rapidamente, lo avevano trasportato in ospedale. Le sue condizioni erano poi peggiorate e, già poco dopo i fatti, la sua vita era considerata in pericolo.
Nell'ambito delle indagini è stato identificato e interrogato un cittadino francese di 14 anni residente nella regione. Il minorenne è stato successivamente condotto davanti al presidente del Tribunale dei minorenni, che ne ha disposto la custodia cautelare. Anche le altre persone coinvolte, tutte a quanto pare giovani, sono state identificate e interrogate.
I procedimenti penali sono condotti sotto l'autorità del Ministero pubblico e del Tribunale dei minorenni, mentre le indagini sono state affidate agli investigatori della polizia giudiziaria.