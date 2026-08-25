Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini

Nell'ambito delle indagini è stato identificato e interrogato un cittadino francese di 14 anni residente nella regione. Il minorenne è stato successivamente condotto davanti al presidente del Tribunale dei minorenni, che ne ha disposto la custodia cautelare. Anche le altre persone coinvolte, tutte a quanto pare giovani, sono state identificate e interrogate.

I procedimenti penali sono condotti sotto l'autorità del Ministero pubblico e del Tribunale dei minorenni, mentre le indagini sono state affidate agli investigatori della polizia giudiziaria.