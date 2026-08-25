L'export di orologi sta aumentando, «ma occorre rimanere prudenti»

"Tutti gli indicatori mostrano che il mercato americano rimane solido, dopo cinque anni di crescita sostenuta. I dati recenti lo sottolineano chiaramente. L'andamento su sette mesi (-7,4%) è dovuto all'eccezionale effetto base indotto dalle forti esportazioni dell'aprile 2025 (+150%), in previsione del primo aumento dei dazi doganali. Se si confrontano con il loro livello a fine luglio 2024, le esportazioni orologiere verso gli Stati Uniti hanno registrato una crescita del 14,9%. Questo progresso è dovuto alla forte domanda dei consumatori, che si spiega con il valore simbolico e tecnico unico associato agli orologi elvetici e all'etichetta Swiss made".

Per quanto riguarda la Cina, invece, il quadro rimane cupo. Il calo è stato molto marcato sia in giugno che in luglio (-16,5% e -18,5%), portando il saldo dei primi sette mesi a -7,1%. L'attesa ripresa, dopo oltre due anni di crisi, non sembra affatto all'orizzonte: "Nel complesso, il mercato cinese rimane difficile, dopo essersi ridotto di un terzo in due anni. I primi mesi del 2026 lasciavano presagire che il punto più basso fosse stato raggiunto, senza tuttavia presentare prospettive di ripresa significative". Bugmann ha comunque accolto con favore la modernizzazione dell'accordo di libero scambio con la Cina, firmata la scorsa settimana tra Berna e Pechino: "È una buona notizia per la nostra industria, nella misura in cui l'intesa eliminerà gradualmente i dazi doganali residui che sussistono ancora sulla maggior parte delle posizioni tariffarie orologiere".