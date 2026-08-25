Quattro persone su cinque in Svizzera utilizzano l’intelligenza artificiale

L'IA non viene più utilizzata solo per testi e traduzioni: anche la ricerca, la consulenza per gli acquisti e l’e-learning rientrano tra i campi di applicazione. Secondo un comunicato di martedì, questo è il risultato dello studio sul comportamento digitale e sull’uso dei media in Svizzera condotto da IGEM-Digimonitor e della WEMF AG für Werbemedienforschung (WEMF), organizzazione svizzera per la ricerca sui media e sulla pubblicità.