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Quattro persone su cinque in Svizzera utilizzano l’intelligenza artificiale

L’uso dell’IA raddoppia in due anni, mentre cambiano le abitudini digitali degli svizzeri tra streaming, social media, informazione e gaming.
Quattro persone su cinque in Svizzera utilizzano l’intelligenza artificiale
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Fonte Sda
di Redazione
Quattro persone su cinque in Svizzera utilizzano l’intelligenza artificiale
L’uso dell’IA raddoppia in due anni, mentre cambiano le abitudini digitali degli svizzeri tra streaming, social media, informazione e gaming.

BERNA - L’intelligenza artificiale (IA) si sta diffondendo rapidamente. Così, in Svizzera l’80% della popolazione la utilizza ormai sia sul posto di lavoro che privatamente. Secondo un sondaggio, ciò corrisponde a un raddoppio nell’arco di due anni, e risulta particolarmente diffusa nella fascia d'età dai 15 ai 24 anni.

L'IA non viene più utilizzata solo per testi e traduzioni: anche la ricerca, la consulenza per gli acquisti e l’e-learning rientrano tra i campi di applicazione. Secondo un comunicato di martedì, questo è il risultato dello studio sul comportamento digitale e sull’uso dei media in Svizzera condotto da IGEM-Digimonitor e della WEMF AG für Werbemedienforschung (WEMF), organizzazione svizzera per la ricerca sui media e sulla pubblicità.

Il 77% degli intervistati utilizza la modalità IA all’interno dei motori di ricerca classici, il 57% utilizza piattaforme IA specificamente per la ricerca. Di conseguenza, le piattaforme IA vengono utilizzate più frequentemente per la ricerca rispetto a YouTube con il 34% o ai social media con il 28%.

La televisione mantiene un posto fissoMa il sondaggio mostra anche che la televisione rimane ampiamente radicata in Svizzera. Il 92% della popolazione utilizza offerte TV almeno occasionalmente, il 54% la guarda ogni giorno. Allo stesso tempo, anche lo streaming si è affermato: il 47% della popolazione trasmette in streaming quotidianamente contenuti TV o video.

La piattaforma video di gran lunga più utilizzata è YouTube, che raggiunge l’80% della popolazione, seguita da Play SRF/RTS/RSI rispettivamente Play Suisse con il 59% e Netflix con il 54%.

Anche il cinema rimane popolare. Secondo il sondaggio, più della metà della popolazione (56%) nella fascia d'età tra i 15 e i 34 anni è andata al cinema negli ultimi sei mesi.

Secondo il sondaggio, l’audio rimane una componente fissa della quotidianità mediatica. Infatti, attraverso tutte le offerte audio vengono raggiunti quotidianamente l’80% della popolazione. Tuttavia, l’utilizzo si sposta sempre più dalla radio allo streaming. Di conseguenza, dal 2024 il consumo quotidiano di radio è sceso dal 52% al 45%.

I social media diventano canale di notizie
I social network su Internet vengono utilizzati quotidianamente da due terzi della popolazione. Mentre l’utilizzo dei social media nella Svizzera tedesca e tra le persone dai 55 anni in su è nettamente inferiore, queste reti fanno parte integrante della vita quotidiana per i gruppi target più giovani.

I social media servono principalmente all’intrattenimento. Più della metà della popolazione li utilizza però anche come canale di notizie. Il 44% li utilizza inoltre per l’e-learning. Soprattutto tra i 15 e i 34 anni, i social svolgono un ruolo importante nella ricerca di informazioni, per tutorial, notizie e consulenza agli acquisti. Il social commerce, ovvero l’acquisto diretto tramite social media, rimane invece relativamente poco diffuso con il 18% di utilizzo.

In cima alle piattaforme social più utilizzate rimane Instagram. Il 45% della popolazione utilizza Instagram ogni giorno, davanti a Facebook con il 26%, Snapchat con il 16% e TikTok con il 14%. X (ex Twitter) ha perso chiaramente in termini di portata: il suo utilizzo è sceso dal 2024 dal 17% al 10%.

Tra i 15 e i 34 anni, Instagram è nettamente in testa con il 72% di utilizzo quotidiano, davanti a Snapchat con il 44% e TikTok con il 31%.

Il gaming è sempre più popolare
Il gaming sta diventando sempre più popolare. Il 60% della popolazione gioca almeno occasionalmente a giochi digitali. Secondo il sondaggio, la crescita si registra principalmente tra gli uomini e le persone dai 55 anni in su nella Svizzera tedesca. Anche l’utilizzo quotidiano è in aumento: questa tendenza è particolarmente evidente tra le donne più anziane, ormai, infatti, una donna su tre tra i 55 e i 75 anni gioca quotidianamente a giochi digitali.

Il Digimonitor rileva dal 2014 ogni anno l’utilizzo dei media e dei dispositivi elettronici in Svizzera. Dal 2024, secondo i committenti, i dati sono rappresentativi della popolazione svizzera che utilizza Internet di età compresa tra 15 e 75 anni. Il sondaggio online si è svolto da marzo ad aprile tra 1957 persone di età compresa tra 15 e 75 anni in tutte le regioni del Paese.

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