Quattro persone su cinque in Svizzera utilizzano l’intelligenza artificiale
L’uso dell’IA raddoppia in due anni, mentre cambiano le abitudini digitali degli svizzeri tra streaming, social media, informazione e gaming.
BERNA - L’intelligenza artificiale (IA) si sta diffondendo rapidamente. Così, in Svizzera l’80% della popolazione la utilizza ormai sia sul posto di lavoro che privatamente. Secondo un sondaggio, ciò corrisponde a un raddoppio nell’arco di due anni, e risulta particolarmente diffusa nella fascia d'età dai 15 ai 24 anni.
L'IA non viene più utilizzata solo per testi e traduzioni: anche la ricerca, la consulenza per gli acquisti e l’e-learning rientrano tra i campi di applicazione. Secondo un comunicato di martedì, questo è il risultato dello studio sul comportamento digitale e sull’uso dei media in Svizzera condotto da IGEM-Digimonitor e della WEMF AG für Werbemedienforschung (WEMF), organizzazione svizzera per la ricerca sui media e sulla pubblicità.
Il 77% degli intervistati utilizza la modalità IA all’interno dei motori di ricerca classici, il 57% utilizza piattaforme IA specificamente per la ricerca. Di conseguenza, le piattaforme IA vengono utilizzate più frequentemente per la ricerca rispetto a YouTube con il 34% o ai social media con il 28%.
La televisione mantiene un posto fissoMa il sondaggio mostra anche che la televisione rimane ampiamente radicata in Svizzera. Il 92% della popolazione utilizza offerte TV almeno occasionalmente, il 54% la guarda ogni giorno. Allo stesso tempo, anche lo streaming si è affermato: il 47% della popolazione trasmette in streaming quotidianamente contenuti TV o video.
La piattaforma video di gran lunga più utilizzata è YouTube, che raggiunge l’80% della popolazione, seguita da Play SRF/RTS/RSI rispettivamente Play Suisse con il 59% e Netflix con il 54%.
Anche il cinema rimane popolare. Secondo il sondaggio, più della metà della popolazione (56%) nella fascia d'età tra i 15 e i 34 anni è andata al cinema negli ultimi sei mesi.
Secondo il sondaggio, l’audio rimane una componente fissa della quotidianità mediatica. Infatti, attraverso tutte le offerte audio vengono raggiunti quotidianamente l’80% della popolazione. Tuttavia, l’utilizzo si sposta sempre più dalla radio allo streaming. Di conseguenza, dal 2024 il consumo quotidiano di radio è sceso dal 52% al 45%.
I social media diventano canale di notizie
I social network su Internet vengono utilizzati quotidianamente da due terzi della popolazione. Mentre l’utilizzo dei social media nella Svizzera tedesca e tra le persone dai 55 anni in su è nettamente inferiore, queste reti fanno parte integrante della vita quotidiana per i gruppi target più giovani.
I social media servono principalmente all’intrattenimento. Più della metà della popolazione li utilizza però anche come canale di notizie. Il 44% li utilizza inoltre per l’e-learning. Soprattutto tra i 15 e i 34 anni, i social svolgono un ruolo importante nella ricerca di informazioni, per tutorial, notizie e consulenza agli acquisti. Il social commerce, ovvero l’acquisto diretto tramite social media, rimane invece relativamente poco diffuso con il 18% di utilizzo.
In cima alle piattaforme social più utilizzate rimane Instagram. Il 45% della popolazione utilizza Instagram ogni giorno, davanti a Facebook con il 26%, Snapchat con il 16% e TikTok con il 14%. X (ex Twitter) ha perso chiaramente in termini di portata: il suo utilizzo è sceso dal 2024 dal 17% al 10%.
Tra i 15 e i 34 anni, Instagram è nettamente in testa con il 72% di utilizzo quotidiano, davanti a Snapchat con il 44% e TikTok con il 31%.
Il gaming è sempre più popolare
Il gaming sta diventando sempre più popolare. Il 60% della popolazione gioca almeno occasionalmente a giochi digitali. Secondo il sondaggio, la crescita si registra principalmente tra gli uomini e le persone dai 55 anni in su nella Svizzera tedesca. Anche l’utilizzo quotidiano è in aumento: questa tendenza è particolarmente evidente tra le donne più anziane, ormai, infatti, una donna su tre tra i 55 e i 75 anni gioca quotidianamente a giochi digitali.
Il Digimonitor rileva dal 2014 ogni anno l’utilizzo dei media e dei dispositivi elettronici in Svizzera. Dal 2024, secondo i committenti, i dati sono rappresentativi della popolazione svizzera che utilizza Internet di età compresa tra 15 e 75 anni. Il sondaggio online si è svolto da marzo ad aprile tra 1957 persone di età compresa tra 15 e 75 anni in tutte le regioni del Paese.