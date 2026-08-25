Continuano a calare le domande d'asilo

La diminuzione più marcata nel primo semestre ha riguardato le domande provenienti da cittadini afghani, turchi ed eritrei. Secondo la SEM, vi sono due motivi: la diminuzione degli attraversamenti del Mediterraneo e il calo di coloro che si sono mossi lungo la rotta balcanica.

Scende anche il numero di domande per ottenere lo statuto S, riservato ai cittadini ucraini. Nello scenario ritenuto più probabile, entro fine anno se ne prevedono 12'000, circa 900 in meno rispetto all'anno scorso.