Anche questo venerdì potrete vedere un'eclissi (ma di luna)

A Berna l'eclissi inizierà intorno alle 4:33 e raggiungerà il suo massimo verso le 6:12, facendo apparire la Luna di un caratteristico colore rosso mattone. In quel momento il satellite si troverà però appena sopra l'orizzonte: montagne, colline e palazzi potrebbero quindi ostacolare la vista. Per osservare il fenomeno sarà necessario avere una visuale libera verso ovest-sudovest.