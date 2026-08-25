Anche questo venerdì potrete vedere un'eclissi (ma di luna)
Con un po' di fortuna (e a patto di mettere la sveglia prima dell'alba). Tutto quello che c'è da sapere sul fenomeno astronomico del prossimo 28 agosto.
BERNA - Due settimane dopo l'eclissi solare, in Svizzera si potrà assistere a un nuovo spettacolo astronomico. All'alba di venerdì 28 agosto sarà infatti visibile un'eclissi lunare parziale: poco dopo le 6:00 il 94% del nostro satellite sarà immerso nell'ombra della Terra.
A Berna l'eclissi inizierà intorno alle 4:33 e raggiungerà il suo massimo verso le 6:12, facendo apparire la Luna di un caratteristico colore rosso mattone. In quel momento il satellite si troverà però appena sopra l'orizzonte: montagne, colline e palazzi potrebbero quindi ostacolare la vista. Per osservare il fenomeno sarà necessario avere una visuale libera verso ovest-sudovest.
La Luna tramonterà alle 6:51, rendendo invisibile la parte finale dell'eclissi, che terminerà circa un'ora più tardi.
Le eclissi lunari si verificano esclusivamente durante la Luna piena, quando Sole, Terra e Luna sono allineati e il nostro satellite attraversa l'ombra proiettata dalla Terra. A seconda della posizione della Luna, l'eclissi può essere totale o, come in questo caso, parziale.
Dopo l'eclissi solare del 12 agosto, venerdì sarà dunque la volta di un altro fenomeno legato all'allineamento orbitale. I due eventi ravvicinati appartengono infatti alla medesima "stagione delle eclissi".
Questa volta per per osservare l'evento astronomico agli appassionati basterà mettere la sveglia presto e sarà loro risparmiata l'agognata corsa agli occhialini: l'eclissi lunare può infatti essere osservata tranquillamente a occhio nudo, oppure con un binocolo.
La Luna è un satellite naturale roccioso e non produce luce propria bensì riflette quella del Sole. La sua luminosità non è quindi sufficiente a danneggiare gli occhi.