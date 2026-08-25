Correre come pazzi in diretta TikTok, ecco il Joyriding: «200 km/h è la mia velocità normale»

Cosa dicono i pirati della strada

«Penso sia umano, il desiderio di spingersi al di là dei propri limiti. Quando l'auto accelera, l'adrenalina va alle stelle, non toglieresti mai il piede dal pedale», conferma alla radiotelevisione romanda un 21enne anonimo che ha sfrecciato a 170 km/h su una strada di campagna. «200 km/h è la mia velocità normale», ha rincarato la dose.

Nel 2022 un altro giovane era già stato condannato a otto mesi di carcere dopo aver sfrecciato a oltre 300 km/h sull’autostrada A1 tra Avenches e Payerne. Durante la corsa pazza si è filmato: «Si tratta del più grave reato di corsa illegale che ci sia mai stato nel Canton Friburgo e probabilmente in tutta la Svizzera romanda», ha dichiarato il suo avvocato.