Processo Bondo, la difesa critica l'operato della Procura

Il processo avrebbe dovuto svolgersi nell'autunno del 2024, ovvero due anni fa. Ma le prove acquisite dalla Procura pubblica grigionese erano incomplete per il Tribunale regionale Maloja. La corte basa le sue decisioni proprio sulle prove raccolte. Il tribunale ne ha così raccolte ulteriori, un lavoro definito"impegnativo" dall'avvocato. Il tribunale non sarebbe stato autorizzato a richiedere determinati documenti al Politecnico federale di Zurigo, al Comune di Bregaglia e al Canton Grigioni.

Comune responsabile per chiusura dei sentieri

La difesa del funzionario cantonale ha anche affrontato la questione della chiusura dei sentieri in Val Bondasca. Secondo l'avvocato era il Comune a dover garantire la sicurezza dei sentieri. L'Ufficio cantonale foreste e pericoli naturali fornisce solamente valutazioni tecniche al Comune e non ha alcun obbligo di formulare raccomandazioni. Una spiegazione che, a detta dell'avvocato, manca nell'atto d'accusa.