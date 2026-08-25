La nuova caccia al tesoro digitale di Swisstopo per le scuole
È dedicata alle fortezze, ai castelli e alle rovine svizzeri. L'obiettivo è quello di avvicinare ragazze e ragazzi ai geodati. Ricompense a tutti i partecipanti.
BERNA - L'Ufficio federale di topografia (swisstopo) ha lanciato una nuova caccia al tesoro online dedicata ai castelli, alle fortezze e alle rovine per l'anno scolastico 2026/27. Si tratta di un'attività didattica gratuita rivolta agli alunni tra i 10 e i 15 anni, pensata per introdurre in modo ludico l'uso dei geodati nelle lezioni.
I geodati, come le fotografie aeree, le carte nazionali o i modelli del territorio e altimetrici, fanno ormai parte della vita quotidiana. Con questa iniziativa, swisstopo offre un modo per esplorare le molteplici applicazioni disponibili e incoraggiare gli allievi a utilizzarli, si legge in una nota odierna.
In dieci tappe, i ragazzi possono seguire le tracce di uno spirito scoprendo diversi edifici storici della Svizzera. Lungo il percorso, imparano a leggere le coordinate, riconoscere le diverse scale e individuare le varie caratteristiche geografiche.
Tutti coloro che porteranno a termine la caccia al tesoro saranno ricompensati: swisstopo offre una carta nazionale 1:25000 o una mappa personalizzata mySwissMap. Inoltre, ogni classe può partecipare a un concorso per vincere una visita all'ufficio federale o un contributo finanziario destinato al proprio fondo.