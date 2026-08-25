Bondo, appelli carichi di emotività al termine del processo

L'avvocato del guardaboschi comunale ha spiegato che il suo assistito ha svolto il ruolo di collegamento tra il Comune di Bregaglia, i collaboratori cantonali e il geologo esterno. In quanto guardaboschi, non aveva le competenze per prevedere frane imminenti e si sarebbe quindi affidato al giudizio degli esperti, che nella riunione del 14 agosto 2017 non avevano raccomandato la chiusura dei sentieri. Inoltre, non avrebbe potuto prendere decisioni autonome, come la chiusura dei sentieri.

«Gran parte dei Grigioni inabitabile»

L'avvocato del secondo dipendente cantonale ha dichiarato che una condanna porterebbe ad applicare in futuro un criterio irrealistico nella valutazione dei pericoli. «Uno sguardo alla carta dei pericoli dei Grigioni mostra che ampie parti del cantone sono minacciate da pericoli naturali», ha detto. Se si dovesse escludere ogni rischio residuo, gran parte dei Grigioni diventerebbe inabitabile, ha aggiunto.