Spie straniere in Svizzera, la Commissione chiede più strumenti di difesa
La Commissione propone nuove misure per contrastare più efficacemente le attività di intelligence straniere sul territorio elvetico.
BERNA - La Svizzera deve rafforzare la propria capacità di difendersi dallo spionaggio straniero. Ne è convinta la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale che ha deciso di depositare una mozione in merito.
Concretamente, l'atto parlamentare chiede di negare il rilascio della carta di legittimazione alle persone per le quali, sulla base di una raccomandazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o di altre autorità, sussiste un elevato rischio di svolgimento di attività informative in Svizzera.
Ciò implica anche che le persone che, per conto di uno Stato estero, svolgono attività di intelligence sotto copertura contro gli interessi o la sicurezza della Svizzera oppure tentano di influenzarne l'ordinamento democratico, siano di principio espulse.