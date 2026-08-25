Uccise la moglie con 34 coltellate: condannato a 20 anni
Una pena più severa rispetto alla richiesta dell'accusa. L'uomo, in quella notte di agosto 2023, ferì anche la figlia. La difesa valuta il ricorso
MONTHEY - L'uomo che nell'agosto 2023 aveva ucciso la moglie con 34 coltellate e ferito la figlia è stato condannato oggi a 20 anni di carcere per assassinio dal Tribunale di Monthey (VS).
Nella notte tra il 2 e il 3 agosto il 45enne, di origine macedone e naturalizzato svizzero, sotto gli effetti dell'alcol, aveva colpito più volte la moglie, prima di accoltellarla con cinque diversi coltelli di cucina. Di quattro di questi spaccò infatti la lama per la forza dei colpi. Il motivo scatenante della furia dell'uomo era un litigio per questioni economiche.
La Corte ha dunque inflitto una pena più pesante di quanto richiesto dalla procuratrice, vale a dire 16 anni di carcere. La difesa aveva invece chiesto una revisione dei fatti in omicidio e una pena detentiva di sei anni.
La difesa valuta il ricorso
L’avvocata Pauline Elsig ha definito la pena inflitta «straordinariamente dura». Lei e il suo assistito ora decideranno se impugnare la sentenza davanti al tribunale cantonale. L’imputato si è scusato in tribunale con i figli e ha chiesto loro perdono. Il tribunale ha inoltre riconosciuto ai due figli un risarcimento. Il figlio riceverà circa 172'000 franchi, la figlia 80'000 franchi.
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