Uccise la moglie con 34 coltellate: condannato a 20 anni

La Corte ha dunque inflitto una pena più pesante di quanto richiesto dalla procuratrice, vale a dire 16 anni di carcere. La difesa aveva invece chiesto una revisione dei fatti in omicidio e una pena detentiva di sei anni.

La difesa valuta il ricorso

L’avvocata Pauline Elsig ha definito la pena inflitta «straordinariamente dura». Lei e il suo assistito ora decideranno se impugnare la sentenza davanti al tribunale cantonale. L’imputato si è scusato in tribunale con i figli e ha chiesto loro perdono. Il tribunale ha inoltre riconosciuto ai due figli un risarcimento. Il figlio riceverà circa 172'000 franchi, la figlia 80'000 franchi.