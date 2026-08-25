«L'aumento dell'IVA per l'esercito deve essere inferiore»

Che i piani del Consiglio federale fossero controversi era già emerso nella consultazione sulla proposta. Ma ora la maggioranza della Commissione finanze ha fatto sul serio e ha modificato le modalità del fondo per gli armamenti destinato all'esercito.

Secondo quanto deciso, l'IVA dovrebbe essere aumentata solo di 0,2 e non di 0,5 punti percentuali. Inoltre, i resti di crediti dovrebbero alimentare il fondo. Inoltre, l'approvazione della legge sul fondo dovrebbe essere sganciata dal voto obbligatorio sull'aumento dell'IVA.