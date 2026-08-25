«L'aumento dell'IVA per l'esercito deve essere inferiore»
A sostenerlo è la Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati che propone un aumento limitato allo 0,2%
BERNA - Secondo una commissione del Consiglio degli Stati, il potenziamento dell'esercito dovrebbe essere finanziato in modo diverso rispetto a quanto richiesto dal Consiglio federale: l'aumento dell'IVA dovrebbe essere inferiore, dovrebbero essere utilizzati anche i resti di crediti e la durata del fondo per gli armamenti dovrebbe essere prolungata.
La Commissione delle finanze degli Stati si è espressa a favore di questo concetto, come hanno comunicato i Servizi del Parlamento martedì sera. La commissione responsabile di questo dossier è la Commissione della politica di sicurezza. E discuterà presto la questione.
Che i piani del Consiglio federale fossero controversi era già emerso nella consultazione sulla proposta. Ma ora la maggioranza della Commissione finanze ha fatto sul serio e ha modificato le modalità del fondo per gli armamenti destinato all'esercito.
Secondo quanto deciso, l'IVA dovrebbe essere aumentata solo di 0,2 e non di 0,5 punti percentuali. Inoltre, i resti di crediti dovrebbero alimentare il fondo. Inoltre, l'approvazione della legge sul fondo dovrebbe essere sganciata dal voto obbligatorio sull'aumento dell'IVA.