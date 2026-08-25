Asilo e reati, l'esperto: «Le prigioni svizzere non fanno paura»

«La povertà e la precarietà sono diventate allarmanti»

La spiegazione indicata dall'esperto è soprattutto socio-economica. «La povertà e la precarietà sono diventate allarmanti». Molti dei giovani conosciuti come "harraga" proverrebbero da famiglie disgregate e da situazioni segnate da povertà, violenza e abbandono. «Sono stati confrontati molto presto con la violenza e l'abbandono. Questi giovani hanno perso fiducia nel proprio Stato, così come la speranza che un giorno la situazione possa migliorare per la loro generazione».