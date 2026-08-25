Il Parlamento argoviese vuole vietare il velo nelle scuole pubbliche

Il Consiglio di Stato riconosce che il velo possa essere espressione di oppressione, ha dichiarato la direttrice dell'istruzione Martina Bircher (UDC). Tuttavia, secondo l'Esecutivo cantonale, il Tribunale federale aveva già stabilito, in una sentenza fondamentale del 2015, che interessi pubblici come la neutralità dello Stato, la funzione integrativa della scuola o la parità tra donna e uomo non sono sufficienti a giustificare un simile divieto.

Il promotore della mozione, Adrian Schoop (PLR), ha affermato che per decenni si è lottato per la parità di genere, mentre ora si è disposti a importare sempre più culture che la limitano. Secondo il Centro, si tratta di proteggere le ragazze e lo Stato non dovrebbe semplicemente voltarsi dall'altra parte.