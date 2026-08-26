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Consiglieri di Stato: abolita la rendita a vita ma salari più alti

I deputati hanno detto «sì», martedì, alla riforma del sistema pensionistico dei membri dell’Esecutivo cantonale. La loro rendita a vita viene soppressa, ma il loro salario aumenterà.
Consiglieri di Stato: abolita la rendita a vita ma salari più alti
Canton Vaud.
I membri del Consiglio di Stato vodese non percepiranno più una rendita a vita, ha deciso il Gran Consiglio.
di 20min.ch | dra
Consiglieri di Stato: abolita la rendita a vita ma salari più alti
I deputati hanno detto «sì», martedì, alla riforma del sistema pensionistico dei membri dell’Esecutivo cantonale. La loro rendita a vita viene soppressa, ma il loro salario aumenterà.

LOSANNA - Il Gran Consiglio vodese ha approvato martedì all’unanimità la riforma del sistema pensionistico dei consiglieri di Stato, abolendo la rendita a vita prevista finora per i membri dell’Esecutivo cantonale.

La misura non sarà retroattiva e non riguarderà quindi i componenti dell’attuale governo. Vaud era rimasto l’ultimo cantone della Svizzera romanda a prevedere una rendita a vita per i propri ministri.

Parallelamente, i deputati hanno approvato un aumento del salario dei consiglieri di Stato: la retribuzione annua passerà da 260'000 a 280'000 franchi, come ricorda la RTS. Inizialmente il Consiglio di Stato aveva proposto di portarla a 300'000 franchi.

Sulla riforma hanno pesato in particolare la volontà di superare l’eccezione vodese rispetto agli altri cantoni romandi e la situazione finanziaria del Cantone.

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consiglieri di statogran consiglio vodeserendita a vitariforma pensionistica
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