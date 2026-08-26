Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»

Episodi simili si starebbero verificando lungo la rete delle FART, scelta dai giovani per la velocità più bassa dei treni rispetto a quelli delle FFS. Un dettaglio che, tuttavia, non rende la sfida meno pericolosa.

«Tra i 12 e i 14 anni»

Le FART confermano recenti avvistamenti di giovani sui binari: «Nelle prime due settimane di agosto abbiamo registrato tre episodi che hanno coinvolto gruppi di ragazzi, indicativamente tra i 12 e i 14 anni, intenti a camminare o a filmarsi sui binari. Al momento non disponiamo di elementi sufficienti per affermare che si tratti di un fenomeno particolarmente diffuso o strutturato; tuttavia, questi episodi destano naturalmente preoccupazione e sono oggetto della massima attenzione da parte dei nostri servizi», sottolinea Noel Del Siro, Addetto Marketing delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi.