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LUGANO

Tutto pronto per la quarta edizione della Coppa IBSA

La tradizionale Regata di fine estate del CVLL torna il 29 e il 30 agosto nelle acque del Lago di Lugano.
Tutto pronto per la quarta edizione della Coppa IBSA
Coppa IBSA
Fonte red
elaborata da Redazione
Tutto pronto per la quarta edizione della Coppa IBSA
La tradizionale Regata di fine estate del CVLL torna il 29 e il 30 agosto nelle acque del Lago di Lugano.

LUGANO - Si rinnova anche quest'anno la collaborazione tra IBSA e il Circolo Velico Lago di Lugano (CVLL) in occasione della tradizionale Regata di fine estate organizzata dal Circolo, che dal 2023 prende il nome di Coppa IBSA.

In programma sabato 29 e domenica 30 agosto 2026, la manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo del CVLL e richiama ogni anno velisti provenienti da tutto il territorio.

Giunta alla sua quarta edizione come Coppa IBSA, la regata vedrà la partecipazione di circa trenta imbarcazioni appartenenti a diverse classi veliche – tra cui Optimist, Laser e Hansa 303 – per un totale di circa 150 partecipanti.

Anche quest'anno, tra gli equipaggi in gara sulle imbarcazioni Hansa 303, saranno presenti gli atleti dei Velabili, l'associazione con sede presso il CVLL che promuove attività di vela inclusiva per persone con disabilità e che IBSA sostiene dal 2022.

“Siamo orgogliosi di sostenere anche quest'anno la Coppa IBSA e di proseguire il percorso intrapreso insieme al Circolo Velico Lago di Lugano. Questa manifestazione rappresenta per noi non solo un importante appuntamento sportivo, ma anche un'occasione concreta per promuovere valori quali inclusione, partecipazione e spirito di squadra.” – dichiara Fabio Bernardi, Head of IBSA Switzerland.

“IBSA e il Circolo Velico condividono i valori dello sport, della passione della continua ricerca di nuove sfide. Siamo felici di proseguire questa collaborazione anche nel 2026 e di vedere la Coppa IBSA consolidarsi anno dopo anno come un appuntamento sempre più riconosciuto nel panorama velistico ticinese” – commenta Nicola Galli, Presidente del Circolo Velico Lago di Lugano.

PROGRAMMA COPPA IBSA

Sabato 29 agosto

• 10.00 – 11.00: Registrazione partecipanti

• 12.00: Briefing skipper

• 12.30: Inizio regate

• 18.30: Tempo limite per l’arrivo

• 18.45: Cerimonia di consegna del Tofinou 7

• 19.00: Cena riservata ai partecipanti delle regate

Domenica 30 agosto

• 11.00: Inizio regate

• 17.00: Tempo limite per l’arrivo

• 18.00: Premiazione

Dove: Circolo Velico Lago di Lugano, Via Foce 11, CH-6901 Lugano-Cassarate

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