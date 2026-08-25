Tutto pronto per la quarta edizione della Coppa IBSA

“IBSA e il Circolo Velico condividono i valori dello sport, della passione della continua ricerca di nuove sfide. Siamo felici di proseguire questa collaborazione anche nel 2026 e di vedere la Coppa IBSA consolidarsi anno dopo anno come un appuntamento sempre più riconosciuto nel panorama velistico ticinese” – commenta Nicola Galli, Presidente del Circolo Velico Lago di Lugano.