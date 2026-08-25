È morto Fabio Grossi

Come regista teatrale nel 2000 a Roma ha scritto e diretto per il Piccolo Eliseo uno spettacolo sulla tragedia di Edipo e Giocasta dal titolo Figlio di madre vedova. Nel 2003 ha messo in scena lo spettacolo "Lapilli - Suoni e voci dall'isola", con Gullotta. Ha curato, tra l'altro, la regia de "L'uomo, la bestia e la virtù" di Luigi Pirandello, de "Le allegre comari di Windsor" e di "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare, sempre con Gullotta.