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GUERRA COMMERCIALE

Dazi contro dazi, il Canada risponde a Trump

Il governo canadese restituisce lo schiaffo e annuncia tariffe dal 15% al 50% su oltre 700 prodotti a stelle e strisce
Dazi contro dazi, il Canada risponde a Trump
AFP
Fonte ats / red
di Redazione
Dazi contro dazi, il Canada risponde a Trump
Il governo canadese restituisce lo schiaffo e annuncia tariffe dal 15% al 50% su oltre 700 prodotti a stelle e strisce

OTTAWA - Il Canada ha annunciato la risposta ai dazi di Donald Trump. A partire dal prossimo 8 settembre saranno imposte tariffe dal 15% al 50% su una serie di prodotti americani. Si parla di oltre 700 prodotti, stando a quanto riportano i media d'oltreoceano.

STATI UNITI
È guerra commerciale: Trump porta al 50% i dazi su auto e acciaio canadesi

Il governo canadese «ha negoziato intensamente e in buona fede con gli Stati Uniti verso un accordo commerciale equo ed esauriente che proteggesse i lavoratori canadesi e le loro famiglie, rinforzasse l'economia e potesse provvedere certezze per il commercio,0 nel rispetto della sovranità del Canada», si legge in un comunicato stampa.

«Tuttavia, negli ultimi giorni gli Stati Uniti hanno proposto nuovi termini che non erano nei migliori interessi del Canada, sostanzialmente chiedendo troppo e offrendo troppo poco in cambio».

Ottawa ha pure annunciato un pacchetto di aiuti da 5,4 miliardi ai settori, in particolare automobili e acciaio, colpiti dai dazi annunciati ieri dal presidente americano.

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