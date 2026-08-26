Torna il Punto digitale inRete per imparare a muoversi online

La conoscenza del digitale che fa bene al territorio

L'obiettivo è accrescere l'autonomia delle persone nell'uso degli strumenti tecnologici, attraverso un supporto pratico nelle attività quotidiane: dalla gestione della posta elettronica all'utilizzo delle app, dall'acquisto di biglietti per treni o spettacoli al pagamento di fatture e alla prenotazione di appuntamenti online. Il servizio offre inoltre assistenza nell'uso di smartphone, computer e servizi digitali. Gli studenti dell'USI, dal canto loro, potranno mettere a frutto le competenze maturate durante il percorso accademico e ricevere crediti formativi.