Torna il Punto digitale inRete per imparare a muoversi online
L'iniziativa favorisce lo scambio intergenerazionale grazie al coinvolgimento degli studenti dell'USI. Comano e Ponte Capriasca si aggiungono ai sette Comuni già aderenti.
LUGANO - Dal 2 settembre ripartirà il Punto digitale inRete, progetto che offre un sostegno per sviluppare le competenze digitali di base. L'iniziativa, al tempo stesso, favorisce lo scambio intergenerazionale grazie al coinvolgimento degli studenti del Bachelor in Scienze della Comunicazione dell'Università della Svizzera italiana (USI).
La conoscenza del digitale che fa bene al territorio
L'obiettivo è accrescere l'autonomia delle persone nell'uso degli strumenti tecnologici, attraverso un supporto pratico nelle attività quotidiane: dalla gestione della posta elettronica all'utilizzo delle app, dall'acquisto di biglietti per treni o spettacoli al pagamento di fatture e alla prenotazione di appuntamenti online. Il servizio offre inoltre assistenza nell'uso di smartphone, computer e servizi digitali. Gli studenti dell'USI, dal canto loro, potranno mettere a frutto le competenze maturate durante il percorso accademico e ricevere crediti formativi.
Secondo gli attori coinvolti - l'Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese, la Città di Lugano, l'USI e i Comuni aderenti - «colmare il divario digitale non significa infatti solo aumentare l’autonomia delle singole persone, ma contribuire a una società più inclusiva e capace di cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, con ricadute positive per l’intero territorio».
Due nuovi Comuni per il secondo anno del progetto
Dopo la prima fase avviata nel 2025, il progetto torna per il secondo anno di attività. Sette Comuni hanno scelto di rinnovare la propria adesione per l'anno scolastico 2026/2027: Capriasca, Collina d'Oro, Lamone, Magliaso, Morcote, Paradiso e Torricella-Taverne. A questi si aggiungono Comano e Ponte Capriasca, che quest'anno entrano per la prima volta a far parte della rete.
Il Punto digitale inRete è gratuito e accessibile su appuntamento. Dal 2 settembre 2026 fino al 16 giugno 2027, i cittadini dei Comuni aderenti potranno usufruire dell’assistenza presso la sede di Pregassona. Gli appuntamenti possono essere fissati telefonando allo 058 866 74 10 o scrivendo a puntodigitale@lugano.ch.
Il servizio è disponibile il mercoledì dalle 8:30 alle 11:30 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.