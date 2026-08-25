Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»

Il momento in cui il fidanzato le propone di prostituirsi è ancora impresso nella sua memoria. «All'inizio ero scioccata. Ma attraverso lunghe conversazioni è riuscito a convincermi, anche perché avevo paura di perderlo». Dopo il primo incontro con un cliente, Mia capisce però immediatamente che quella situazione non le appartiene e che qualcosa non va.

Il suo compagno, racconta oggi, sapeva però perfettamente come manipolarla. «Continuavano a emergere nuovi problemi economici e, secondo lui, io ero l'unica soluzione possibile. Così ho continuato».