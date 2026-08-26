FFS Cargo torna sotto l'egida delle FFS

BERNA - Le FFS riportano il traffico merci più vicino al cuore del Gruppo. Dal 1° gennaio 2027 FFS Cargo SA sarà infatti integrata nella FFS SA a livello di bilancio e, insieme a SBB Cargo International SA e ChemOil Logistics SA, formerà la nuova divisione Traffico merci. L'annuncio è stato dato nell'ambito della presentazione dei risultati del primo semestre.