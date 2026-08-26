Raiffeisen Svizzera, l'utile cresce ma il Gruppo si riorganizza



Ma non è tutto, perché Raiffeisen Svizzera si riorganizza a livello strutturale. A partire da ottobre sarà suddivisa in sei dipartimenti, tra cui le due unità orientate alla vendita "Clienti privati" e "Clienti aziendali e commercio" e il dipartimento di nuova creazione "Prodotti e soluzioni". Per quest'ultimo si sta ancora cercando un responsabile, ha spiegato Raiffeisen. Philipp Ackermann assumerà la direzione del dipartimento "Clienti aziendali e commercio", mentre Patrick Lehner quella del dipartimento "Clienti privati". Gli attuali membri della direzione Roland Altwegg e Helen Fricker lasceranno Raiffeisen Svizzera a settembre nell’ambito della riorganizzazione.