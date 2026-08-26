Raiffeisen Svizzera, l'utile cresce ma il Gruppo si riorganizza
Annunciate dal Gruppo misure di contenimento della spesa: «I posti di lavoro interessati saranno al massimo 180».
Annunciate dal Gruppo misure di contenimento della spesa: «I posti di lavoro interessati saranno al massimo 180».
SAN GALLO - Il Gruppo Raiffeisen ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile di CHF 659.3 milioni, in aumento del 18.9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita ha interessato i volumi d'affari e i ricavi, con un rafforzamento nei settori Investimenti, Previdenza e Clientela aziendale. Nonostante ciò il Gruppo, nell'ottica di migliorare l'efficienza, ha annunciato che taglierà fino a 180 posti di lavoro nell'ambito di un programma di risparmio.
In questo modo, l'istituto cooperativo intende ridurre i costi del personale e le spese generali di circa 60 milioni di franchi entro il 2027. Più della metà dei posti di lavoro verrà eliminata attraverso la naturale fluttuazione del personale, la soppressione dei posti vacanti, la riduzione del personale esterno e i prepensionamenti, ha comunicato oggi (mercoledì 26 agosto) Raiffeisen, che attualmente impiega complessivamente circa 13'000 collaboratori.
Ma non è tutto, perché Raiffeisen Svizzera si riorganizza a livello strutturale. A partire da ottobre sarà suddivisa in sei dipartimenti, tra cui le due unità orientate alla vendita "Clienti privati" e "Clienti aziendali e commercio" e il dipartimento di nuova creazione "Prodotti e soluzioni". Per quest'ultimo si sta ancora cercando un responsabile, ha spiegato Raiffeisen. Philipp Ackermann assumerà la direzione del dipartimento "Clienti aziendali e commercio", mentre Patrick Lehner quella del dipartimento "Clienti privati". Gli attuali membri della direzione Roland Altwegg e Helen Fricker lasceranno Raiffeisen Svizzera a settembre nell’ambito della riorganizzazione.
La sintesi della comunicazione odierna di Raiffeisen: «Crescita ampiamente diversificata»
- L'utile semestrale è nettamente cresciuto di CHF 104.7 milioni (+18.9 per cento), attestandosi a CHF 659.3 milioni
- Aumento di CHF 4.7 miliardi nei prestiti alla clientela; oltre un terzo riguarda il settore Clientela aziendale
- Buona crescita di CHF 3.0 miliardi nei depositi della clientela che si attestano a CHF 228.7 miliardi
- Aumento di CHF 83.1 milioni (+6.3 per cento) del risultato netto da operazioni su interessi
- Deciso incremento di CHF 30.7 milioni (+8.4 per cento) del risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio
- Afflusso di nuovi fondi netti nei depositi d'investimento e di previdenza, pari a CHF 3.3 miliardi, già superiore al valore complessivo dell'esercizio precedente; aperti 45'000 nuovi depositi titoli
- Nell'ambito dell'orientamento sostenibile di Raiffeisen Svizzera, l'azienda lancia modifiche organizzative e misure per aumentare l'efficienza