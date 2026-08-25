ChatGPT apre alla pubblicità: ma cosa cambia per aziende e utenti?

In vista del lancio, l’Istituto di servizi finanziari di Zugo (IFZ) della Hochschule Luzern ha condotto uno studio per analizzare l’accettazione delle diverse forme pubblicitarie su ChatGPT nei mercati di lingua tedesca, francese e italiana. La ricerca, realizzata in collaborazione con l’agenzia ticinese Linkfloyd e sostenuta da Innosuisse, ha coinvolto 180 utenti di ChatGPT provenienti da Svizzera, Italia, Germania e Austria. I partecipanti hanno valutato quattro formati pubblicitari simulati: link sponsorizzato nel testo della risposta, scheda prodotto, colonna sponsorizzata in una tabella comparativa e banner alla fine della risposta.

Il banner alla fine della risposta è il formato più accettato

I risultati dello studio evidenziano che il formato più gradito è il banner chiaramente separato e posizionato alla fine della risposta: il 31,7% degli intervistati lo ha scelto come opzione preferita, mentre il 28,3% lo considera chiaramente accettabile. Al contrario, la pubblicità inserita direttamente nel testo della risposta suscita le maggiori perplessità: il 43,3% ritiene che un link pubblicitario inline comprometterebbe la fiducia nella piattaforma, contro appena il 3,3% per il banner. Inoltre, circa il 60% degli utenti dichiara che utilizzerebbe meno ChatGPT in presenza di pubblicità, segnalando un limite importante per le aziende: la visibilità non deve andare a scapito della credibilità delle risposte generate dall’IA.