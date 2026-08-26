Brienz: Tiefencastel e Alvaneu saranno siti di ricollocazione

Il Comune ha ricevuto 42 richieste di ricollocazione da parte dei proprietari di abitazioni principali e secondarie a Brienz/Brinzauls. A luglio, l'assemblea comunale ha approvato un credito lordo di 82,5 milioni di franchi per la ricollocazione.

Il progetto è stato avviato a causa del rischio di frana. In diverse occasioni e per mesi, gli abitanti hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni.