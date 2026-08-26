Edilizia: netta crescita del fatturato nel primo semestre

«Nel primo semestre il settore principale della costruzione ha acquisito slancio», commentano i vertici della SSIC in un comunicato. «Nel 2026 potrebbero venire realizzati 48'000 nuovi alloggi di cui c'è urgente bisogno. Complesse procedure di pianificazione e di autorizzazione edilizia, nonché opposizioni e ricorsi, continuano però a rallentare i progetti abitativi e di infrastrutture».

Intanto il genio civile non decolla, si lamenta la SSIC. La consultazione del progetto «Trasporti '45», vale a dire le prossime grandi fasi di potenziamento della rete ferroviaria e di quella stradale, si concluderà il 9 ottobre: secondo gli impresari costruttori è quindi possibile che il comparto si trovi in una fase di stallo fino a quando il processo politico non avanzerà ulteriormente. Sul fronte della manutenzione, nel ramo ferroviario sarebbero necessari molti più interventi, ma le ridotte risorse di personale e finanziarie «sono troppo limitanti». Sulle strade nazionali e su quelle cantonali i lavori sono invece in corso, ma la pressione sui prezzi viene giudicata elevata: l'aumento dei costi dei materiali, ad esempio del bitume, «pone delle sfide a tutte le parti coinvolte», conclude l'organizzazione padronale.