Dal primo ottobre scattano le nuove segnalazioni SIS contro terrorismo e criminalità

Prima di proporre una tale segnalazione a uno Stato Schengen, Europol deve verificare in modo approfondito le informazioni disponibili su un cittadino di un Paese terzo. Le proposte di segnalazione informativa trasmesse da Europol alla Svizzera vengono esaminate dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) che decide caso per caso se dar loro seguito oppure rifiutarle. Se necessario, sono coinvolte le polizie cantonali nella misura in cui sono interessate da un caso concreto, viene ancora precisato.

L'introduzione di questa nuova categoria di segnalazione nel SIS costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Nel settembre 2025 le Camere federali hanno approvato tale sviluppo e le modifiche della Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP). Nella seduta odierna il Consiglio federale ha deciso di fissare l'entrata in vigore di tali modifiche e degli adeguamenti delle ordinanze per il prossimo primo ottobre, si legge ancora nel comunicato.