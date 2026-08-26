Auto si schianta contro un muro: muore un 90enne
La polizia indaga sulle cause dell'incidente avvenuto sulla strada cantonale dell'Intyamon.
EPAGNY - Un automobilista di 90 anni è morto in un incidente stradale avvenuto martedì 25 agosto a Epagny. La Polizia cantonale di Friburgo è stata allertata verso le 15.15 e ha avviato un'indagine per chiarire le esatte circostanze dell'accaduto.
Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo viaggiava da Bulle in direzione di Rougemont quando, sulla strada cantonale dell'Intyamon, in una curva ha sbandato verso sinistra, uscendo dalla propria corsia. L'auto si è schiantata contro un muro a bordo strada e ha terminato la propria corsa fuori dalla carreggiata.
Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per il conducente non c'è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto. La salma è stata affidata a un'impresa di pompe funebri, mentre il veicolo è stato rimosso da un servizio di soccorso stradale.
I vigili del fuoco del battaglione Sud sono intervenuti per ripristinare la carreggiata. Il traffico è rimasto ostacolato per circa quattro ore. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
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