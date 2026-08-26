Auto si schianta contro un muro: muore un 90enne

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per il conducente non c'è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto. La salma è stata affidata a un'impresa di pompe funebri, mentre il veicolo è stato rimosso da un servizio di soccorso stradale.

I vigili del fuoco del battaglione Sud sono intervenuti per ripristinare la carreggiata. Il traffico è rimasto ostacolato per circa quattro ore. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.