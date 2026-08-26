Scandalo cardiochirurgia: l'USZ scopre altre dieci violazioni nelle proprie fila
L’Ospedale universitario rafforza i controlli interni dopo aver individuato nuove infrazioni tra il personale.
L’Ospedale universitario rafforza i controlli interni dopo aver individuato nuove infrazioni tra il personale.
ZURIGO - Francesco Maisano non era l'unico ad avere partecipazioni discutibili. Dopo lo scandolo legato alla cardiochirurgia, l'Ospedale universitario di Zurigo (USZ) ha infatti individuato altri dieci casi critici nell'ambito della verifica sistematica dei potenziali legami d'interesse e delle attività accessorie.
Nei dieci casi sono state riscontrate violazioni delle direttive e sono state adottate le relative sanzioni, ha dichiarato mercoledì un portavoce dell'USZ su richiesta di Keystone-SDA, confermando quanto riportato dalla NZZ. I dettagli sulle misure adottate non sono stati resi noti "per motivi di riservatezza".
Dopo lo scandalo della cardiochirurgia e le rivelazioni sui legami dell'ex direttore della clinica di cardiochirurgia Francesco Maisano, l'USZ ha introdotto, tra le altre misure, un registro della trasparenza. Lo strumento permette di registrare sistematicamente i legami d'interesse e le attività accessorie dei collaboratori.
Secondo il portavoce dell'ospedale, la verifica sistematica dei potenziali legami d'interesse critici e delle attività accessorie è in corso dal giugno 2025.