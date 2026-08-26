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Bimba di tre anni investita da un'auto in manovra

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Massonnens. La piccola è stata trasportata in ospedale dalla Rega.
Bimba di tre anni investita da un'auto in manovra
Police cantonale fribourgeoise (simbolica)
Fonte Ats
di Redazione
Bimba di tre anni investita da un'auto in manovra
L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Massonnens. La piccola è stata trasportata in ospedale dalla Rega.

MASSONNENS - Una bambina di soli tre anni è rimasta ferita dopo essere stata investita da un'automobile in manovra ieri pomeriggio a Massonnens, nel canton Friburgo.

La piccola è stata dapprima soccorsa sul posto e successivamente elitrasportata in ospedale alla Rega, riferisce oggi la polizia.

Secondo le prime informazioni, è probabile che la bambina stesse giocando con uno skateboard al momento dell'incidente.

La Polizia friburghese ha aperto un'inchiesta.

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