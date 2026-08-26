FRIBURGO
Bimba di tre anni investita da un'auto in manovra
L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Massonnens. La piccola è stata trasportata in ospedale dalla Rega.
Police cantonale fribourgeoise (simbolica)
Fonte Ats
Bimba di tre anni investita da un'auto in manovra
L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Massonnens. La piccola è stata trasportata in ospedale dalla Rega.
MASSONNENS - Una bambina di soli tre anni è rimasta ferita dopo essere stata investita da un'automobile in manovra ieri pomeriggio a Massonnens, nel canton Friburgo.
La piccola è stata dapprima soccorsa sul posto e successivamente elitrasportata in ospedale alla Rega, riferisce oggi la polizia.
Secondo le prime informazioni, è probabile che la bambina stesse giocando con uno skateboard al momento dell'incidente.
La Polizia friburghese ha aperto un'inchiesta.
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