Stadler Rail accelera nel primo semestre e vola in borsa

Malgrado i progressi l'azienda continua comunque a scontare le conseguenze del maltempo dell'ottobre 2024, che hanno interrotto le catene di fornitura in Spagna, in Austria e in Vallese. Il gruppo ha stabilizzato le forniture, adattato i processi produttivi e trovato nuovi fornitori, ma gli effetti negativi, tra costi e ritardi nelle consegne, si faranno sentire fino al 2027. Buone notizie arrivano invece dallo stabilimento di Berlino, storicamente in perdita e sottoutilizzato: grazie a misure di efficienza e a due grandi commesse per 350 treni S-Bahn e 166 vagoni della metropolitana la fabbrica dovrebbe raggiungere il pareggio già nel prossimo anno, assicurando in modo sostenibile il futuro dell'impianto.

Il gruppo ha inoltre fatto incetta di nuovi ordini: le nuove commesse sono salite a 2,7 miliardi di franchi, un miliardo in più rispetto al primo semestre 2025, un dato che peraltro non include ancora i due maxi-contratti di Berlino. Gli ordinativi in portafoglio hanno così raggiunto quota 33 miliardi di franchi, un nuovo record assoluto.