Da Berna oltre 70 milioni supplementari contro le ondate di calore

Parallelamente, nel 2026 i mezzi per finanziare aiuti per la conduzione di aziende agricole verranno aumentati una tantum di 54 milioni di franchi. Attraverso questi crediti senza interessi, Berna sostiene il settore nel far fronte alle crisi di liquidità causate dalla siccità.



L'esecutivo ha anche incaricato il DATEC di monitorare l'evoluzione della situazione in collaborazione con i dipartimento dell'economia (DEFR), dell'interno (DFI) e della protezione della popolazione (DDPS). Questi dipartimenti dovranno verificare entro la fine di ottobre se siano necessarie ulteriori misure per far fronte alla canicola e alla siccità.