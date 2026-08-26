Infortuni, dal 2027 accesso facilitato per i lavoratori indipendenti
Le modifiche favoriscono in particolare i settori a basso reddito e part-time, ampliando la protezione sociale.
Le modifiche favoriscono in particolare i settori a basso reddito e part-time, ampliando la protezione sociale.
BERNA - Per i lavoratori indipendenti sarà più facile accedere all'assicurazione contro gli infortuni, alla quale possono iscriversi a titolo facoltativo. Dal prossimo primo gennaio, la soglia d'accesso verrà infatti abbassata di oltre 20'000 franchi.
Nel corso della seduta odierna, il Consiglio federale ha infatti adottato una revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF). Nel dettaglio chi svolge un'attività lucrativa indipendente potrà assicurarsi se raggiunge il 30% del guadagno massimo assicurato, ossia 44'460 franchi all'anno, mentre attualmente la soglia è fissata al 45% (66'690 franchi).
Secondo l'esecutivo questa misura dovrebbe venire incontro ai settori professionali a basso reddito e alle donne, che spesso lavorano a tempo parziale, permettendo così a circa 40'000 indipendenti in più di assicurarsi.
La revisione prevede inoltre che gli assicuratori possano adeguare la soglia di accesso in funzione del tasso di attività delle persone che esercitano un'attività indipendente