La Mobiliare investe 200 milioni nell'edilizia popolare

Fondata nel 1826 quale Società svizzera di mutua assicurazione del mobilio contro i danni da incendio, La Mobiliare è rimasta una cooperativa come alle sue origini. È la più vecchia compagnia assicurativa elvetica e come tale rischiò il tracollo a causa del famoso incendio di Glarona del 1861, evento decisivo per tutto il settore. Oggi la società festeggia il bicentenario all'insegna del motto «Insieme è meglio» e ha 2,4 milioni di clienti, con un volume di premi di 5,2 miliardi di franchi. La sede è a Berna e l'organico è di circa 6600 dipendenti.