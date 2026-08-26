I feriti italiani del Constellation raccontano l'incubo nelle scuole

Nata il 7 luglio, l'alleanza tra i familiari ha ora un consiglio direttivo e un programma di lavoro. Le madri e i padri dei ragazzi feriti chiedono "verità" su quanto è successo in Vallese, "cure" per i giovani ustionati e prevenzione, anche nelle scuole.

"Chi è uscito da quel locale entra in classe e spiega ai coetanei che cosa ha visto e che cosa avrebbe voluto sapere. I primi trenta secondi di un'emergenza decidono tutto", spiega una referente all'ANSA a nome dell'associazione.