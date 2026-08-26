«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»

L’atto d’accusa contesta, tra gli altri, i reati di lesioni gravi e semplici, coazione e minaccia, oltre a ingiuria, ascolto e registrazione di conversazioni estranee e abuso di impianti di telecomunicazioni. «Da mia moglie volevo solo la verità - si è giustificato il 52enne italiano - invece continuava a prendermi in giro. Lei con me non è mai stata sincera. Alcune parole che ho detto sono dettate dalla rabbia. Ho scoperto, nonostante lei lo negasse, che andava a letto con lui da anni».