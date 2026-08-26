Auto con targhe svizzere prende fuoco

UGGIATE CON RONAGO - Un'auto è andata a fuoco ieri sera a Uggiate con Ronago, nella vicina provincia di Como. L'allarme è scattato attorno alle 21.15 in via Mulini, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. Coinvolta un'auto con targhe svizzere. Il conducente è rimasto illeso.