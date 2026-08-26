La nuova Via Alta del Sole piace

Nei primi tre mesi circa 150 escursionisti hanno percorso il trekking. L'afflusso ha avuto un impatto soprattutto sulle strutture più piccole: le capanne Gana Rossa, Bassa di Nara - costruita appositamente per la Via Alta - e, in parte, Pian d'Alpe hanno raddoppiato o triplicato i pernottamenti abituali. L'aumento è stato rilevato anche nelle più grandi Cadagno e Cadlimo.

L'associazione che gestisce l'itinerario, composta da membri della Leventina e della Val di Blenio, ha curato la segnaletica bianco-blu e posato corde e scalini lungo il tracciato. Finora non sono stati registrati incidenti. La siccità ha invece causato problemi di approvvigionamento idrico in alcune piccole strutture nella parte meridionale, in parte affrontati con la posa di cisterne.