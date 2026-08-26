La nuova Via Alta del Sole piace
Aperta nel mese di giugno 2026, sarà inaugurata ufficialmente il 6 settembre. E le capanne già ne sentono i benefici
Aperta nel mese di giugno 2026, sarà inaugurata ufficialmente il 6 settembre. E le capanne già ne sentono i benefici
La Via Alta del Sole, quinta Via Alta del Ticino, sarà inaugurata ufficialmente domenica 6 settembre alla capanna Cadagno. La giornata di festa prenderà il via alle 11.30 con un aperitivo a base di prodotti della Val di Blenio e della Leventina, seguito dal pranzo offerto, dall'esibizione del coro della FAT e dai discorsi ufficiali. L'appuntamento si terrà con qualsiasi condizione meteorologica.
Aperto nel giugno 2026, il percorso di alta montagna collega in cinque tappe la capanna Pian d'Alpe, sopra Semione-Biasca, al Passo del San Gottardo. Si sviluppa prevalentemente lungo creste panoramiche, tra i 2'000 e i 2'800 metri, e presenta difficoltà di grado 4 su una scala di 6, inferiori rispetto alle altre Vie Alte ticinesi, pur svolgendosi su sentieri bianco-blu.
Nei primi tre mesi circa 150 escursionisti hanno percorso il trekking. L'afflusso ha avuto un impatto soprattutto sulle strutture più piccole: le capanne Gana Rossa, Bassa di Nara - costruita appositamente per la Via Alta - e, in parte, Pian d'Alpe hanno raddoppiato o triplicato i pernottamenti abituali. L'aumento è stato rilevato anche nelle più grandi Cadagno e Cadlimo.
L'associazione che gestisce l'itinerario, composta da membri della Leventina e della Val di Blenio, ha curato la segnaletica bianco-blu e posato corde e scalini lungo il tracciato. Finora non sono stati registrati incidenti. La siccità ha invece causato problemi di approvvigionamento idrico in alcune piccole strutture nella parte meridionale, in parte affrontati con la posa di cisterne.
Nel novembre 2026 è prevista l'uscita di un libro dedicato alla Via Alta del Sole, mentre nel 2027 potrebbe essere realizzato anche un documentario.