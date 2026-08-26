Gabriela Eisenring è la nuova rettrice della Facoltà di Teologia
La docente e giurista succede a René Roux dopo dodici anni di mandato, portando alla guida esperienza accademica e istituzionale.
La docente e giurista succede a René Roux dopo dodici anni di mandato, portando alla guida esperienza accademica e istituzionale.
LUGANO - La Prof.ssa Gabriela Eisenring è la nuova Rettrice della Facoltà di Teologia di Lugano (FTL). Entrerà ufficialmente in carica il 1° settembre 2026, succedendo al Prof. René Roux, che ha guidato la FTL per dodici anni.
Mons. Alain de Raemy, amministratore apostolico della Diocesi di Lugano, ha decretato la sua nomina dopo il preavviso favorevole del Consiglio di Facoltà della FTL e la conferma del Dicastero per la Cultura e l’Educazione presso la Santa Sede.
Gabriela Eisenring è Professoressa stabile di Diritto canonico matrimoniale e della famiglia. Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università di Zurigo, ha proseguito la propria formazione a Roma, conseguendo la licenza e il dottorato in Diritto canonico alla Pontificia Università della Santa Croce. Nel 1998 ha ottenuto l’abilitazione alla libera docenza in diritto civile, con specializzazione in diritto romano, all’Università di Salisburgo.
Dopo aver svolto attività accademiche e di ricerca all’Università di Zurigo e alla Pontificia Università della Santa Croce, nel 2012 ha iniziato la propria attività di insegnamento alla FTL. Dal 2022 è Professoressa stabile della Facoltà.
Nel corso degli anni ha assunto diverse responsabilità accademiche e istituzionali. Dal 2023 è Decana degli studi della FTL e dirige il Master in lingua tedesca dell’Istituto internazionale di Diritto canonico e Diritto comparato delle religioni (DiReCom). Ha inoltre partecipato ai lavori delle commissioni dedicate all’accreditamento e alla revisione degli Statuti della Facoltà.
La sua attività scientifica si concentra in particolare sul Diritto canonico matrimoniale e della famiglia, sul Diritto naturale e sui rapporti tra l’ordinamento canonico e i sistemi giuridici contemporanei. È autrice di monografie e di numerosi contributi scientifici ed è membro di associazioni e comitati scientifici internazionali. Dal 2022 è inoltre giudice presso il Tribunale ecclesiastico della Diocesi di Coira.
La nomina della Prof.ssa Eisenring assicura continuità istituzionale alla Facoltà e valorizza la sua consolidata esperienza nella didattica, nella ricerca e nella conduzione accademica. La FTL ringrazia sentitamente il Prof. René Roux per la competenza, la dedizione e l’impegno con cui ha guidato la Facoltà durante i suoi dodici anni di mandato e rivolge alla nuova Rettrice i migliori auguri per il suo incarico.
Anche l’Università della Svizzera italiana, alla quale la Facoltà di Teologia di Lugano è affiliata dal 2021, si congratula con la Prof.ssa Gabriela Eisenring per la nomina. Un sentito ringraziamento dell’USI va al Prof. René Roux per la collaborazione nei suoi dodici anni alla guida della Facoltà di Teologia di Lugano.