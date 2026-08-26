Gabriela Eisenring è la nuova rettrice della Facoltà di Teologia

Gabriela Eisenring è Professoressa stabile di Diritto canonico matrimoniale e della famiglia. Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università di Zurigo, ha proseguito la propria formazione a Roma, conseguendo la licenza e il dottorato in Diritto canonico alla Pontificia Università della Santa Croce. Nel 1998 ha ottenuto l’abilitazione alla libera docenza in diritto civile, con specializzazione in diritto romano, all’Università di Salisburgo.

Dopo aver svolto attività accademiche e di ricerca all’Università di Zurigo e alla Pontificia Università della Santa Croce, nel 2012 ha iniziato la propria attività di insegnamento alla FTL. Dal 2022 è Professoressa stabile della Facoltà.